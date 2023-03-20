Іспанія

Фахівець вже працював у Ла Лізі, але не з топ-клубами.

Іспанська Севілья планує найближчим часом звільнити головного тренера Хорхе Сампаолі.

Як повідомляє видання Relevo, замінить аргентинського коуча 62-річний Хосе Луїс Менділібар, який не має зараз контракту.

Керівництво Севільї вже розпочало перемовини з іспанським фахівцем, проте якщо домовитись не вдастся, в них є й інші варіанти.

Менділібар має досвід роботи у Ла Лізі. Він працював з Ейбаром, Алавесом, Осасуною та іншими клубами і повідомляється, що може отримати короткостроковий контракт у Севільї — до кінця сезону. Його останнім клубом був Алавес, з яким він працював до квітня 2022 року.

Севілья після 26 турів займає 14 місце у Ла Лізі з 28 балами в активі. Від зони вильоту всього два очки переваги.