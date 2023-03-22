Іспанія

Іспанський хавбек може залишити Мадрид наприкінці сезону.

Поточна угода центрального півзахисника Дані Себальйоса з мадридським Реалом закінчується наприкінці цього сезону, тому гравець ризикує змінити клубну прописку на правах вільного агента.

26-річний іспанець заявив, що жодних переговорів із керівництвом "вершкових" щодо продовження контракту у нього досі не було.

"У мене не було жодних обговорень нового контракту з Реалом. Так, інші клуби зв’язувалися зі мною... але я сфокусований лише на сьогоденні.

Я хочу залишитися. Але в той же час я хочу заслужити нову угоду, бути щасливим, регулярно грати. В протилежному випадку я просто подякую і піду", — цитує слова Дані Себальйоса журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону іспанський хавбек провів у футболці Реала 31 матч у всіх турнірах (1153 хвилини), в яких він забив один гол і віддав шість асистів.