Іспанія

19-річний футболіст схиляється до переходу до мадридського клубу.

Реал виявляє інтерес до Джуда Беллінгема, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 19-річний півзахисник схиляється до переходу до мадридського клубу, незважаючи на те, що ним цікавляться Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Боруссія Дортмунд хоче виручити за свого футболіста 110-115 мільйонів євро як фіксовану суму, а також прописати бонуси – сума може зрости до 150 млн.

У поточному сезоні Беллінгем провів 34 матчі за Боруссію: на його рахунку 10 голів та 6 асистів.