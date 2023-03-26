Іспанія

Реал ризикує залишитись без виконавця центру поля в найближчому матчі чемпіонату.

Центральний півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос під час матчу проти каталонської Барселони на Камп Ноу (1:2), який був заключним для його команди перед початком березневої міжнародної павзи, отримав м’язове пошкодження.

Як повідомляє іспанська преса, процес відновлення 33-річного гравця й досі триває, проте є не настільки швидким, як того хотілося б "галактикос".

Допоки частина партнерів роз’їхалась по таборах своїх національних команд, німець працює виключно в тренажерному залі, уникаючи ігрового процесу безпосередньо на футбольному полі.

Очікується, що найближчий матч Реала в чемпіонаті Іспанії — вдома проти Вальядоліда — відбудеться без його участі, проте й потенційна участь матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти тієї-таки Барселони також перебуває для Крооса під питанням.

У поточному сезоні Тоні відіграв 37 зустрічей, двічі забивав і п’ять разів віддавав гольові передачі.