Наставник — про українського півзахисника.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 15:42
Головний тренер Жирони Мічел розповів про процес адаптації Віктора Циганкова до іспанської команди.
"Віктор – гравець високого рівня. Має талант, має ефективні індивідуальні навички, фізичні та технічні здібності.
Він скромний. Має хорошу спортивну освіту – його батько перебував у світі спорту. Він знає, що йому потрібно ставати краще, він вчить іспанську мову.
Він тільки недавно приєднався з Динамо, тому він не має повної довіри від одноклубників.
Ми не здивовані його рівнем, сподіваємося, що побачимо ще найкращу гру у його виконанні цього сезону", — наводить слова Мічела infobiwenger.
Цього сезону Циганков провів 7 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.