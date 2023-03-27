Іспанія

Наставник — про українського півзахисника.

Головний тренер Жирони Мічел розповів про процес адаптації Віктора Циганкова до іспанської команди.

"Віктор – гравець високого рівня. Має талант, має ефективні індивідуальні навички, фізичні та технічні здібності.

Він скромний. Має хорошу спортивну освіту – його батько перебував у світі спорту. Він знає, що йому потрібно ставати краще, він вчить іспанську мову.

Він тільки недавно приєднався з Динамо, тому він не має повної довіри від одноклубників.

Ми не здивовані його рівнем, сподіваємося, що побачимо ще найкращу гру у його виконанні цього сезону", — наводить слова Мічела infobiwenger.

Цього сезону Циганков провів 7 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.