Незабаром гравець може змінити клубну прописку.
Марчіано - Фото Взято з Twitter
27 березня 2023, 16:23
Брайтон, Вільярреал та Атлетіко Мадрид цікавляться талановитим гравцем з Альмерії.
Талановитий нападник Марчіано, що є вихованцем клубу, напевно дебютує за нього у найближчих матчах чемпіонату.
Наразі гравець тренується з основним складом й клуб хоче залишити його надовше.
Проте в разі бажання придбати футболіста потенційному покупцеві доведеться заплатити за нього 40 мільйонів євро, чи навіть більшу суму.
Минулого літа команда втратила свого найкращого бомбардира Умара Садіка, а цієї компанії його послідовники наразі не можуть компенсувати трансфер лідера.