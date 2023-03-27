Іспанія

Незабаром гравець може змінити клубну прописку.

Брайтон, Вільярреал та Атлетіко Мадрид цікавляться талановитим гравцем з Альмерії.

Талановитий нападник Марчіано, що є вихованцем клубу, напевно дебютує за нього у найближчих матчах чемпіонату.

Наразі гравець тренується з основним складом й клуб хоче залишити його надовше.

Проте в разі бажання придбати футболіста потенційному покупцеві доведеться заплатити за нього 40 мільйонів євро, чи навіть більшу суму.

Минулого літа команда втратила свого найкращого бомбардира Умара Садіка, а цієї компанії його послідовники наразі не можуть компенсувати трансфер лідера.