Реал не планує серйозного посилення складу наступного сезону, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво мадридської команди вважає ідеальним варіантом залишити Карло Анчелотті тренером на сезон-2023/24, оскільки італієць добре керує роздягальнею.

63-річний фахівець не тисне на босів "вершкових" і не вимагає рішучих кроків від клубу.

Угода Анчелотті з Реалом розрахована до літа 2024 року.

Однак результати в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів можуть вплинути на остаточне рішення Реалу.