Іспанія

Мадридський клуб не планує витрачатися на трансферному ринку.

Реал не планує серйозного посилення складу наступного сезону, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво мадридської команди вважає ідеальним варіантом залишити Карло Анчелотті тренером на сезон-2023/24, оскільки італієць добре керує роздягальнею.

63-річний фахівець не тисне на босів "вершкових" і не вимагає рішучих кроків від клубу.

Угода Анчелотті з Реалом розрахована до літа 2024 року.

Однак результати в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів можуть вплинути на остаточне рішення Реалу.