Мадридський клуб не планує витрачатися на трансферному ринку.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 17:27
Реал не планує серйозного посилення складу наступного сезону, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво мадридської команди вважає ідеальним варіантом залишити Карло Анчелотті тренером на сезон-2023/24, оскільки італієць добре керує роздягальнею.
63-річний фахівець не тисне на босів "вершкових" і не вимагає рішучих кроків від клубу.
Угода Анчелотті з Реалом розрахована до літа 2024 року.
Однак результати в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів можуть вплинути на остаточне рішення Реалу.