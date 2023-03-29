Іспанія

Два гравці Челсі потрапили у шорт-лист "вершкових".

Реал Мадрид планує свої дії на трансферному ринку наприкінці цього сезону.

Як повідомляє AS, головною метою "вершкових" залишається центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем, проте іспанський клуб розглядає й варіанти посилення на інші позиції.

За інформацією джерела, в Реалі розуміють необхідність підписання нового правого захисника в найближчому майбутньому, і пріоритетною метою серед інших є Ріс Джеймс, який захищає кольори лондонського Челсі.

Однак серед гравців "синіх" Реал також відновив інтерес до нападника Кая Гаверца, який з'явився у "вершкових" ще у 2019 році, коли німець виступав за леверкузенський Баєр.

У Мадриді розуміють, що влітку Челсі потребуватиме продажу своїх гравців та очистки складу, чим іспанський клуб готовий спробувати скористатися.