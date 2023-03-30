Іспанія

Дивне рішення стосовно гравця, якого підбурював власне співробітник суддівського відділу.

Севільський Бетіс у поточному сезоні іспанської Ла Ліги бере участь у запеклій боротьбі за місця в єврокубках на наступний футбольний рік, наразі посідаючи п’яту сходинку, яка дає можливість зіграти в Лізі Європи УЄФА.

Однак "зелено-білі" при цьому не можуть розраховувати на допомогу свого лідера, півзахисник Набіля Фекіра, який зазнав чергової важкої травми в своїй професійній кар’єрі.

За партнера до певного моменту непогано відігравав інший гравець центральної ланки — Серхіо Каналес, проте за підсумком матчу проти Кадіса ще 19 жовтня минулого року (0:0) його було вилучено з поля за два послідовні попередження, які були отримані з інтервалом усього в п’ять секунд.

Тоді Дисциплінарний комітет Ла Ліги пообіцяв розглянути причини конфлікту 32-річного футболіста та головного арбітра тієї зустрічі — валенсійця Антоніо Мигеля Матеу Лаоса, що й призвело до вилучення гравця Бетіса.

Аргументація збоку представника Феміди полягала в тому, що Лаос показав футболісту жовту картку й наказав йому припинити будь-які розмови, бо інакше той побачить перед собою червону. Обопільна розмова натомість продовжилась, і тому арбітр показав другу жовту.

Кантабрієць, якого вилучили вперше в кар'єрі, згодом підтвердив, що перша жовта була за спробу сперечатись з арбітром і супроводжувалася погрозою: "Якщо ти продовжиш говорити, я тебе видалю".

Але друга картка, що була ним отримала одразу після цього, була за те, що він сказав арбітру: "Добре, якщо ти не дозволяєш мені говорити, то не задавай мені особистих питань чи нічого про мою сім’ю".

Цей інцидент явно закарбувався в пам’яті Каналеса, який висловився 18 лютого після гри проти Реала Вальядолід, на якій також працював Лаоз. Півзахисник сказав, що уникав спілкування з арбітром, а потім прокоментував, що вважає, що його видалення було навмисним.

Зрештою, Комітет Ла Ліги не забув про той епізод, і своїм останнім рішенням змусив Серхіо пропустити чотири наступні матчі за севільський клуб.

Таким чином досвідчений виконавець пропустить матч проти мадридського Атлетіко, зустріч у відповідь проти Кадіса, а також ігри проти Еспаньйола та Осасуни.

У поточному сезоні на рахунку Каналеса 32 матчі, шість голів та дві гольові передачі.