Іспанія

Півзахисник — про адаптацію у Жироні.

Віктор Циганков розповів про те, як розпочалася його кар'єра у чемпіонаті Іспанії.

"Звичайно, я нападник і люблю забивати голи, але моя головна мета – допомагати команді вигравати матчі. Це важливіше, ніж забиті голи. Зосереджуюсь не на цифрах, а на допомозі. Але логічно, що голи – це також допомога.

Неймовірний досвід. Місто дуже красиве, ми з родиною раді бути у Жироні. Я думаю, моя адаптація проходить добре, тому що команда та тренерський штаб намагаються допомагати мені щодня, і це полегшує процес. Я це дуже ціную.

Іспанська ліга – це найвищий рівень. Поки я грав лише в Україні, там інакше. Тут якісний рівень, якісні гравці та команди. Кожен матч різний, мені подобається грати тут.

Я просто намагаюся бути собою на полі та вперто працювати на тренуваннях. Мічел багато розповідає мені про те, чого він хоче на моїй позиції в кожному матчі. Ми відштовхуємось від суперників. Знаю, що робити у кожній грі”.

Також Віктор Циганков дав коментар щодо майбутньої гри проти Еспаньйола, яка важлива у плані того, щоб уникнути вильоту за підсумками сезону.

"Це важлива гра, треба зосередитися на собі та добре тренуватися. Ми будемо готові до матчу", — наводить слова Циганкова Marca.

Цього сезону Циганков провів 7 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.