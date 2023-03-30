Тренерський штаб незадоволений бельгійцем.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
30 березня 2023, 13:59
Ігрові кондиції Едена Азара не вражають тренерський штаб Реала, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, у середу, в рамках підготовки до матчу проти Вальядоліда, команда провела тренувальний матч з гравцями Кастільї.
Азар у ході матчу виглядав фізично слабо і важко обігравав суперників. Це залишило погане враження у тренерського штабу мадридської команди.
Цього сезону Азар провів лише три матчі в Ла Лізі.