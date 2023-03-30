Іспанія

Тренерський штаб незадоволений бельгійцем.

Ігрові кондиції Едена Азара не вражають тренерський штаб Реала, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у середу, в рамках підготовки до матчу проти Вальядоліда, команда провела тренувальний матч з гравцями Кастільї.

Азар у ході матчу виглядав фізично слабо і важко обігравав суперників. Це залишило погане враження у тренерського штабу мадридської команди.

Цього сезону Азар провів лише три матчі в Ла Лізі.