Жирона мінімально здолала Еспаньйолом. Господарі відкрили рахунок завдяки голу Арнау Мартінеса, Брейтвейт забив гол у відповідь, проте завершення матчу подарувало реалізований пенальті Крістіана Стуані.

Віктор Циганков відіграв весь поєдинок. Відмітитися результативними діями українцю не вдалося.

Жирона — Еспаньйол 2:1

Голи: Мартінес, 53, Стуані, 88 — Брейтвейт, 74

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Каррера (Гутьєррес, 77) — Ромеу — Циганков, Мартен (Стуані, 85), Гарсія, Вілья (Рікельме, 70) — Кастельянос

Еспаньйол: Пачеко — Санчес, Гомес, Монтес, Хіль (Ронаель, 90) — Грагера (Суарес, 62, Меламед, 90), Соуза, Дардер, Брейтвейт (Баре, 85) — Пуадо (Калеро, 85) — Хоселу

Попередження: Ромеу, Мартен, Кастельянос, Мартінес — Суарес, Калеро

Червона: Гомес, 84