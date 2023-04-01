Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Жирона - Еспаньйол - Getty Images
01 квітня 2023, 16:59
Жирона мінімально здолала Еспаньйолом. Господарі відкрили рахунок завдяки голу Арнау Мартінеса, Брейтвейт забив гол у відповідь, проте завершення матчу подарувало реалізований пенальті Крістіана Стуані.
Віктор Циганков відіграв весь поєдинок. Відмітитися результативними діями українцю не вдалося.
Жирона — Еспаньйол 2:1
Голи: Мартінес, 53, Стуані, 88 — Брейтвейт, 74
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Каррера (Гутьєррес, 77) — Ромеу — Циганков, Мартен (Стуані, 85), Гарсія, Вілья (Рікельме, 70) — Кастельянос
Еспаньйол: Пачеко — Санчес, Гомес, Монтес, Хіль (Ронаель, 90) — Грагера (Суарес, 62, Меламед, 90), Соуза, Дардер, Брейтвейт (Баре, 85) — Пуадо (Калеро, 85) — Хоселу
Попередження: Ромеу, Мартен, Кастельянос, Мартінес — Суарес, Калеро
Червона: Гомес, 84