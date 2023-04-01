Іспанія

Жирона — Еспаньйол 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.04.2023 Ла Ліги

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Іспанії за 1 квітня 2023 року, 15:00.

ЖИРОНА - ЕСПАНЬЙОЛ, GETTY IMAGES

У рамках матчу чемпіонату Іспанії Жирона на своєму полі приймав Еспаньйол. Господарі із мінімальною різницею голів обіграли гостей, а українець Віктор Циганков провів на полі всю гру, але не відзначився результативними діями. Огляд матчу: Жирона — Еспаньйол 2:1

Голи: Мартінес, 53, Стуані, 88 — Брейтвейт, 74 Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Каррера (Гутьєррес, 77) — Ромеу — Циганков, Мартен (Стуані, 85), Гарсія, Вілья (Рікельме, 70) — Кастельянос Еспаньйол: Пачеко — Санчес, Гомес, Монтес, Хіль (Ронаель, 90) — Грагера (Суарес, 62, Меламед, 90), Соуза, Дардер, Брейтвейт (Баре, 85) — Пуадо (Калеро, 85) — Хоселу Попередження: Ромеу, Мартен, Кастельянос, Мартінес — Суарес, Калеро Червона: Гомес, 84.