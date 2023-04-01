Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Ельче та каталонська Барселона.

Ельче та каталонська Барселона зіграють Естадіо Мануель Мартінес Валеро матч двадцять сьмого туру іспанської Ла Ліги.

Себастьян Беккачече в дебютному стартовому складі використав Кармону праворуч у захисті, тоді як Бігас та Бланко зіграють у трійці центральних оборонців, а Мілья очолить напад.

Хаві, після перемоги над мадридським Реалом (2:1), залучив із перших хвилин Гарсію до центру захисту, тоді як Алонсо зіграє ліворуч від нього в обороні, а Ферран Торрес та Фаті складуть фланги нападу.

Ельче: Бадія — Кармона, Паласіос, Бігас, Бланко, Клерк — Маскарель, Гумбау — Тете, Фідель — Мілья.

Запасні: Вернер, Верду, Ніко, Четауя, Гонсалес, Магальян, Лірола, Гуті, Кольядо, Понсе, Хосан.



Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Альба — Роберто, Гарсія, Гаві — Торрес, Левандовські, Фаті.