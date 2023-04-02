Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 1 квітня 2023 року, 22:00.

Напередодні каталонська Барселона повернулась до розіграшу іспанської Ла Ліги з гостьовим матчем проти Ельче в рамках 27 туру.

Команда Хаві переважала суперників за володінням м’ячем уже від самого початку протистояння, однак спроби "блаугранас" вийти вперед за рахунком були дещо невпевненими.

Гості зуміли забити зусиллями Левандовські перший гол посеред першого тайму, але потім розвинули успіх лише на початку другої половини гри.

Ельче від того почав розсипатись у захисті, і в підсумку ще дві контратаки Барси були завершені результативними пострілами, а потім команді Хаві вдалось завершити черговий матчу у цьому сезоні без пропущених м’ячів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ельче — Барселона у Ла Лізі:

Ельче — Барселона 0:4

Голи: Левандовські, 20, 66, Фаті, 56, Торрес, 70

Ельче: Бадія — Кармона (Гуті, 54), Паласіос, Бігас, Бланко (Ніко, 65), Клерк — Маскарель, Гумбау — Тете (Хосан, 65), Фідель — Мілья (Понсе, 76).

Барселона: тер Штеген — Араухо (Торре, 77), Кунде, Алонсо, Альба — Роберто, Гарсія, Гаві (Кессьє, 68) — Торрес, Левандовські, Фаті (Гаррідо, 84).

Попередження: Гаві, Араухо, Левандовські.