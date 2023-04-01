Іспанія
01 квітня 2023, 23:54
Барселона без надзусиль здолала спротив Ельче
Марк Андре тер Штеген зіграв 20 "сухий" матч у поточному розіграші Ла Ліги, а Роберт Левандовські відзначився вперше за більше ніж місяць.
Ельче — Барселона, Getty Images
01 квітня 2023, 23:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ельче — Барселона 0:4
Голи: Левандовські, 20, 66, Фаті, 56, Торрес, 70
Ельче: Бадія — Кармона (Гуті, 54), Паласіос, Бігас, Бланко (Ніко, 65), Клерк — Маскарель, Гумбау — Тете (Хосан, 65), Фідель — Мілья (Понсе, 76).
Барселона: тер Штеген — Араухо (Торре, 77), Кунде, Алонсо, Альба — Роберто, Гарсія, Гаві (Кессьє, 68) — Торрес, Левандовські, Фаті (Гаррідо, 84).
Попередження: Гаві, Араухо, Левандовські.