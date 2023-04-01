Іспанія

Барселона без надзусиль здолала спротив Ельче

Марк Андре тер Штеген зіграв 20 "сухий" матч у поточному розіграші Ла Ліги, а Роберт Левандовські відзначився вперше за більше ніж місяць.

Ельче — Барселона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ельче — Барселона 0:4

Голи: Левандовські, 20, 66, Фаті, 56, Торрес, 70



Ельче: Бадія — Кармона (Гуті, 54), Паласіос, Бігас, Бланко (Ніко, 65), Клерк — Маскарель, Гумбау — Тете (Хосан, 65), Фідель — Мілья (Понсе, 76).



Барселона: тер Штеген — Араухо (Торре, 77), Кунде, Алонсо, Альба — Роберто, Гарсія, Гаві (Кессьє, 68) — Торрес, Левандовські, Фаті (Гаррідо, 84).



Попередження: Гаві, Араухо, Левандовські.