Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті – про перемогу над Вальядолідом (6:0).

"Це ключова перемога. Спочатку ми мали невеликі проблеми, суперник створював моменти, але після 1:0 все спростилося. У нас були чудові контратаки, а Карім Бензема був у своїй найкращій формі. Все пройшло чудово.

Ми почали грати за схемою 4-4-2 з Родріго та Бензема попереду, але центральні захисники добре пресингували, тому я побачив можливість перевести Родріго на фланг і надати більше свободи Асенсіо. Із цього моменту все стало простіше", — наводить слова Анчелотті AS.

Зазначимо, що у цій грі першим асистом з 2021 року відзначився Еден Азар у Ла Лізі.