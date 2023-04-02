Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 17:15.

У рамках 27 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі розгромив Вальядолід.

Підопічні Карло Анчелотті відправили у ворота суперника шість "сухих" м'ячів, чого виявилося більш ніж достатньо для впевненої перемоги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Вальядолід в 27 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Реал — Вальядолід 6:0

Голи: Родріго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсіо, 73, Васкес, 90+1



Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 69), Камавінга — Асенсіо, Чуамені, Кроос — Родріго (Одріосола, 82), Бензема (Азар, 65), Вінісіус (Себальйос, 69).



Вальядолід: Асенхо — Фреснеда, Перес (Кіке, 46), Ель Ямік, Фернандес, Роса (Торрес, 61) — Хонгла (Плано, 46), Меса (Агуадо, 46), Мончу — Плата (Амалла, 70), Леон.



Попередження: Фреснеда