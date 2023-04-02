Іспанія

Атлетіко вирвав перемогу над Бетісом наприкінці матчу

Команда Дієго Сімеоне не програє в Ла Лізі 11 матчів поспіль, з початку січня цього року.

Атлетіко - Бетіс, getty images

У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі зустрівся із Севільєю. Гості зробили великий акцент на оборонних діях, через що "матрасникам" ніяк не вдавалося забити. Врятувати переможний для себе результат Атлетіко вдалося наприкінці другого тайму, коли на 86-й хвилині Корреа забив єдиний гол у цьому протистоянні та приніс господарям мінімальну перемогу. Атлетіко - Бетіс 1:0

Гол: Корреа, 86 Атлетіко: Облак – Моліна (Корреа, 59), Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско – Льоренте, Коке, Лемар (де Пауль, 59) – Мората (Барріос, 68), Грізманн Бетіс: Руї Сілва – Руїбаль, Песселья, Луїс Феліпе, Міранда – Луїс Енріке, Карвалью, Гвідо Родрігес, Айосе Перес (Хуанмі, 69) – Родрі (Хоакін, 62), Борха Іглесіас Попередження: Моліна — Айосе Перес