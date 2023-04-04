Іспанія

Колишній арбітр не думає, що каталонський клуб мав вигоду від співпраці з Негрейрою.

Піно Саморано, колишній іспанський суддя, вважає, що не потрібно шукати вигоди для Барселони від співпраці з Енрікесом Негрейрою.

"Мене ніколи не просили віддавати перевагу Барселоні під час суддівства. Ні я, ні мої колеги не можемо цього визнати, тому що цього просто не було. Негрейра ні на що не впливав.

Негрейра був лише декоративною фігурою у суддівському комітеті. В нас він ні на що не впливав. Втім, коли ви платите віцепрезиденту суддівства ліги, у глибині душі ви думаєте, що він принесе вам користь. Я гадаю, що Барселона купилася на його брехню.

Негрейра збрехав Барселоні, а вони купили його брехню за ціною золота", — наводить слова Саморано Barça Universal.

Нагадаємо, що Барселона кілька років платила Негрейрі, нібито за те, щоб була допомога від суддів.