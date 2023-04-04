Іспанія

Тренери визначились із футболістами, які зможуть зіграти у майбутній грі.

Головний тренер Барселони Хаві визначився із заявкою на матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії.

Іспанський фахівець не зможе розраховувати на Андреаса Крістенсена, Педрі, Френкі де Йонга, а також Усмана Дембеле.

Заявка Барселони: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Серхіо Бускетс, Роберт Левандовські, Ансу Фаті, Ферран Торрес, Іньякі Пенья, Маркос Алонсо, Хорді Альба, Франк Кессьє, Серхіо Роберто, Рафінья, Жюль Кунде, Ерік Гарсия, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гаві, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон, Естаніс Педрола, Алеїш Гаррідо.

Що стосується Реала, то зіграти не зможе лише Ферлан Менді через травму.

Заявка Реала:

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес Андугар;

Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давид Алаба, Хесус Вальєхо, Начо Фернандес, Альваро Одріосола, Лукас Васкес, Антоніо Рюдігер;

Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модрич, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені, Дані Себальос;

Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго Гоес, Маріано Діас.

Матч Барселона – Реал відбудеться 5 квітня о 22:00.