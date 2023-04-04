Іспанія

У клубі вважають, що Гаві не міг грати у тому матчі.

Ельче заперечив результат матчу з Барселоною через участь Гаві, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Ельче подав апеляцію за три хвилини до дедлайну – клуб міг це зробити сьогодні до 14:00 за місцевим часом.

Барселона здобула перемогу над Ельче з рахунком 4:0. Гаві вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Раніше реєстрацію півзахисника як гравця основної команди Барселони було скасовано.

У зв'язку з цим Ельче подав апеляцію за підсумками матчу через участь Гаві, оскільки, згідно з регламентом Федерації футболу Іспанії, гравцю до кінця сезону заборонено грати через вже скасовану реєстрацію як гравця основи.

Підсумкове рішення має ухвалити Комітет із проведення змагань RFEF.

Раніше повідомлялося, що Барселона закликала Тебаса піти у відставку через хибні докази у справі Негрейри.