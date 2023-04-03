Іспанія

У клубі вважають, що фукціонер завдає шкоди команді.

Барселона закликала Хав'єра Тебаса піти у відставку з посади президента Ла Ліги, йдеться у заяві на офіційному сайті каталонців.

"Сьогодні стало відомо, що голова іспанської ліги направив до прокуратури хибний доказ у справі про виплати Хосе Негрейрі. Пізніше Тебас опублікував твіт, у якому назвав цю інформацію недостовірною та заявив, що документ, який він надав, не є хибним, а також зазначив, що ліга нікого не звинувачує.

ФК Барселона хоче висловити свій глибокий гнів, обурення та втому.

З цієї причини ми наполегливо просимо президента Ла Ліги публічно виступити з поясненнями, окрім твіту, опублікованого рано-вранці паном Тебасом.

ФК Барселона, як казав президент Жоан Лапорта останніми тижнями, почувається жертвою медіа-лінчування через події, яких ніколи не було: Барселона ніколи не підкуповувала суддів.

Це не перший випадок, коли президент Ла Ліги використовує всі свої засоби масової інформації, щоб підірвати Барселону, але, за винятком його звичайної нісенітниці, ми ніколи б не змогли собі уявити, що він спробує звинуватити наш клуб за допомогою хибних доказів.

Через один цей факт, а саме через присвоєння функцій, які не відповідають його посаді, а також почуття гідності та поваги до посади президента Ла Ліги, пан Тебас повинен піти зі своєї посади", — говорить заява на офіційному сайті каталонців.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга може надіслати скаргу на Барселону до ФІФА.