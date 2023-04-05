Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді півфіналу іспанського кубку, який пройде 5 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах матчу-відповіді півфіналу Copa Espana зійдуться Барселона та Реал. Протистояння повинно бути дуже цікавим.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ

СЕРЕДА, 05 КВІТНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

У Барселоні відбудеться фінальне Ель Класіко цього сезону. Барселона в рамах другого матчу півфіналу Кубка Іспанії прийме Реал.

Як відбувався перший матч цих команд, пропонуємо згадати, тому що він був більше місяця тому назад і після нього більш свіжа не дуже результативна перемога каталонців в чемпіонаті перед паузою на збірні. У Мадриді святували тріумф саме гості, котрі мінімально переграли суперника 1:0 завдяки голу Едера Мілітао, саме бразилець влучив у власні ворота і помітно ускладнив шанси свого колективу перед вуельтою.

Здається, Хаві знайшов рецепт успіху у принциповому поєдинку і цього разу знову буде разом з клубом фаворитом зустрічі. Проте рахунок мінімальний й уся боротьба ще попереду.

Реал однозначно буде занадто мотивованим, тому що після втрати чемпіонського титулу захоче виграти бодай один національний трофей цього сезону. Бажання команді буде точно не займати.

В історії протистояння цих колективів у кубку було багато чого цікавого. Колись сталися навіть 6:6 також на цій стадії, проте подібний результат у контексті цього матчу виглядає чимось з області фантастики. Краще згадати попереднє протистояння десять років тому назад, коли Реал виграв з рахунком 3:1 на виїзді після домашніх 1:1. Були й 0:3 на Барнабеу за нічиєї з аналогічним рахунком на виїзді, коли суперник вийшов у переможний фінал і також та зустріч відбулася на цій стадії змагання.

В середньому у Копі між даними командами забивається приблизно порівну 1,8 голів. Тому очікуємо цікавий результативний матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде — Кесс'є, Бускетс, Гаві — Рафінья, Левандовські, Фаті

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Начо, Алаба — Кроос, Чуамені, Модрич — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Заявка Барселони

Заявка Реала

Не зіграють: Дембеле, Крістенсен, Педрі, де Йонг — Менді

Під питанням: — Діас

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