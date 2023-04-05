Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.
Франк Кессьє, Getty Images
05 квітня 2023, 21:15
Каталонська Барселона та мадридський Реал зіграють у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії на полі стадіону Камп Ноу на тлі перемоги "блаугранас" у першій грі з рахунком 1:0.
Хаві, після перемоги над Ельче (4:0), залучив до стартового складу Бальде на лівому фланзі захисту, тоді як Кесс'є долучиться до центрального трикутника, а Рафінья та Гаві повернуться на фланги атаки.
Карло Анчелотті, на тлі перемоги над Вальядолідом (6:0), використав із перших хвилин Карвахаля праворуч у захисті, тоді як Рюдігер долучиться до пари в центрі оборони, а Вальверде та Модрич розташуються в центральному трикутнику.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде — Роберто, Бускетс, Кесс’є — Рафінья, Левандовські, Гаві.
Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Альба, Гарсія, Касадо, Торре, Аларкон, Естаніс, Гаррідо.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Рюдігер, Діас.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Гра Барселона — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.