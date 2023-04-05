Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.

Каталонська Барселона та мадридський Реал зіграють у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії на полі стадіону Камп Ноу на тлі перемоги "блаугранас" у першій грі з рахунком 1:0.

Хаві, після перемоги над Ельче (4:0), залучив до стартового складу Бальде на лівому фланзі захисту, тоді як Кесс'є долучиться до центрального трикутника, а Рафінья та Гаві повернуться на фланги атаки.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над Вальядолідом (6:0), використав із перших хвилин Карвахаля праворуч у захисті, тоді як Рюдігер долучиться до пари в центрі оборони, а Вальверде та Модрич розташуються в центральному трикутнику.

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде — Роберто, Бускетс, Кесс’є — Рафінья, Левандовські, Гаві.

Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Альба, Гарсія, Касадо, Торре, Аларкон, Естаніс, Гаррідо.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус.