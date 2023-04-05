Іспанія

Матео Алемані не виключає, що зірковий аргентинець може повернутись на Камп Ноу.

Директор каталонської Барселони Матео Алемані висловився про можливе повернення нападника Ліонеля Мессі на Камп Ноу, контракт якого з Парі Сен-Жермен закінчується наприкінці цього сезону.

"Ми робимо свою справу, Мессі робить свою справу. Зараз Мессі в Парижі... але в майбутньому ви ніколи не знаєте, що може трапитися.

Ніхто не може поставити під сумнів любов, яку він отримує тут, у Барселоні. Він найкращий в історії", — цитує слова Алемені журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що саудівський Аль-Хіляль робив офіційну пропозицію Мессі зі зарплатою у 400 мільйонів євро на рік, проте аргентинець відповів відмовою.