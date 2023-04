Саудівський Аль-Хіляль зробив офіційну пропозицію вінгеру ПСЖ та збірної Аргентини Ліонелю Мессі.

Як повідомляє Фабріціо Романо, клуб пропонує суперзірці футболу зарплату у розмірі 400 мільйонів євро на рік.

Проте абсолютним пріоритетом Мессі є продовження кар'єри в Європі. Барселона, повернення у яку останнім часом пов'язують Лєо, планує найближчим часом розпочати переговори із своєю легендою.

Мессі поки не планує продовжувати контракт із ПСЖ, адже хотів би отримати гарантії спортивних успіхів клубу.

