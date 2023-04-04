Аргентинець має дуже солідну пропозицію у кишені.
Ліонель Мессі, Getty Images
04 квітня 2023, 22:25
Саудівський Аль-Хіляль зробив офіційну пропозицію вінгеру ПСЖ та збірної Аргентини Ліонелю Мессі.
Як повідомляє Фабріціо Романо, клуб пропонує суперзірці футболу зарплату у розмірі 400 мільйонів євро на рік.
Проте абсолютним пріоритетом Мессі є продовження кар'єри в Європі. Барселона, повернення у яку останнім часом пов'язують Лєо, планує найближчим часом розпочати переговори із своєю легендою.
Мессі поки не планує продовжувати контракт із ПСЖ, адже хотів би отримати гарантії спортивних успіхів клубу.
Нагадаємо, що у матчі проти Ліона у Лізі 1 фанати ПСЖ освистали Ліонеля Мессі.