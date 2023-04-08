Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 27-го туру Прімери, який пройде 08 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 26-го туру Прімери зійдуться Реал та Вальядолід. Протистояння повинно бути доволі результативним.

РЕАЛ — ВІЛЬЯРРЕАЛ

СУБОТА, 08 КВІТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВЬЄР РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал приємно здивував у півфіналі Кубку Іспанії проти Барселони. Після мінімальних 0:1 вдома команда Карло Анчелотті зуміла несподівано розбити принципового опонента у Каталонії. Настрій перед Челсі й матчами у чемпіонаті помітно покращився. Потрібно розвинути цей локальний успіх.

Вільярреал помітно здав після відходу Унаї Емері, бо Кіке Сетьєн наразі не може побудувати щось серйозне на Естадіо де ла Сераміка та вивести команду на рівень хоча би свого попередника, проте повторити перемогу у Лізі Європи й півфінал Ліги чемпіонів буде важко. Саме середняки під керівництвом цього спеціаліста демонстрували дуже солідний рівень, Лас-Пальмас радував яскравим результативним футболом, а Бетіс грав у тікі-таку.

Можливо, якщо йому дадуть час, подібний кейс може трапитися й зараз. Проте наразі головне завдання полягає в потраплянню до єврокубків, тому що стабільну фінансову частину ніхто не відміняв і варто поборотися принаймні за зону другого за значимістю єврокубка.

У чемпіонаті є реальний шанс зачепитися навіть за Лігу чемпіонів в контексті кризи Севільї та нестабільності Сосьєдада. Про подібний розвиток ситуації нещодавно можно було лише мріяти. Варто набирати очки, бо з Ліги Конференцій команда вилетіла від Андерлехта, тому потрапити бодай у Лігу Європи через інші турніри окрім рідної першості не вдасться.

Реал навряд чи буде настільки мотивованим виграти саме цей поєдинок, тому що в середу на нього очікує гра з Челсі. Мінімальна ротація може цілком бути.

Вдома столичний гранд грає добре саме із нинішнім суперником. З моменту повернення Вільярреала до Прімери в 2014 році, Реал лише чотири рази втратив очки. Одна поразка мадридців проти кастельйонців вдома за 9 років звучить не дуже оптимістично для гостей цього матчу. Проте вони завжди дають бій більш статусному колективу і завадити створити неприємності можуть лише деякі травми. Принаймні забити вони точно здатні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Алаба, Начо — Себальйос, Чуамені, Камавінга — Асенсіо, Родріго, Вінісіус

Вільярреал: Рейна — Фойт, Альбіоль, Торрес, Педраса — Терратс, Парехо, Баена — Чуквуезе, Моралес, Піно

Не зіграють: Менді — Джексон, Капу, Коклен, Ж. Морено

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