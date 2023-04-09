Іспанія

Несподіване зізнання колишнього футболіста басків.

Колишній футболіст Атлетіка Більбао Ібаї Гомес в інтерв'ю Relevo розповів про складнощі у кар'єрі гравця.

"Мені важко це розповісти. Я втрачав популярність місяцями. Лежав в ліжку і не спав всю ніч, тому що ти знаєш, що наступного дня будеш грати і боятися. Щоб розчарувати? Ну, так, через це скоріше всього.

Я був на фланзі, і тремтів кожного разу, коли м'яч потрапляв до моїх ніг. Уявіть собі, що ви граєте в грі Першого дивізіону, спавши півтори години, я не перебільшую. Спати півтори години, тому що ви весь час плакали на протязі всієї ночі. Тільки дружина питає, про що ти задумався.

З часом я зрозумів, що ти не так керуєш емоціями, які передає тобі публіка Атлетіка. Я не міг цим керувати , на краще чи на гірше.

Можливо, коли ти молодий, у тебе більше непритомності, але завжди є усвідомлення, яке дає тобі зрілість. Ви повинні знати, як цим керувати, і це може бути як позитивним, так і негативним. Я завжди сприймав більше негативу, ніж позитиву".

Раніше лівий вінгер грав за Сантуху, Більбао, Алавес, Фулад й Депортіво.