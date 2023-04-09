Іспанія

Неприємна історія трапилась після поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 28 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі поступився Вільярреалу з рахунком 2:3.

Під час матчу між лідером півзахисту Реала Феде Вальверде та хавбеком "жовтої субмарини" Алексом Баена трапився неприємний епізод.

Баена зачепив особисто уругвайця, сказав щось на адресу його вагітної дружини. І це було не вперше. У Кубку Іспанії, під час матчу Реалe проти Вільярреалe, Баена також зачипав Вальверде.

Його слова були наступними: "Плачь тепер, що твій син не народився". Справа у тому, що на початку 2022 року футболіст та його дружина втратили дитину.

Цього разу Алекс сказав щось подібне, щоб вивести Феде з рівноваги. Вальверде стримався, щоб не зробити нічого зайвого на полі, але попросив почекати Баену його на паркінгу. Після фінального свистка гравець Реала попросив свого візаві повторити ті слова, а коли той це зробив, - вдарив у лице.

Наразі ні Вільярреал, ні постраждалий гравець не планують скаржитися на гравця "бланкос" до комітету Королівської іспанської футбольної федерації. Якби скаргу було подано, Вальверде могли б дискваліфікувати на строк від 3 до 12 матчів.