Іспанія

Захисник підпише угоду до літа 2027 року.

Барселона близька до продовження контракту з Алексом Бальде до 2027 року, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, цього тижня сторони досягнуть домовленості щодо нової угоди. Відступні за 20-річного гравця становитимуть 1 мільярд євро.

Іспанець отримав гарантії від керівництва клубу, що на нього, як і раніше, розраховуватимуть, як на гравця стартового складу.

Крім того, Бальде запевнили, що з реєстрацією його контракту у Ла Лізі не виникне проблем.

У 23 матчах цього сезону Ла Ліги Алекс віддав 5 гольових передач.