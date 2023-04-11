Вона відбудеться 17 квітня.
ЖОАН ЛАПОРТА, GETTY IMAGES
11 квітня 2023, 15:58
Прес-конференція, присвячена справі Негрейри, відбудеться наступного тижня, повідомляє Diario Sport.
Президент Барселони Жоан Лапорта відповість на запитання журналістів щодо справи, пов'язаної з виплатами колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету, 17 квітня.
Нагадаємо, прокуратура Барселони подала позов на клуб та його колишніх президентів Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя у справі про можливу корупцію.
Раніше повідомлялося, що ціль Барселони — заробити 120 мільйонів на трансферах.