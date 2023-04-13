Агент гравця Мендеш шукає пропозиції на суму щонайменше 40 мільйонів євро.
АНССУМАНЕ ФАТІ, GETTY IMAGES
13 квітня 2023, 17:33
Ансу Фаті близький до відходу з Барселони, повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво Барселони незадоволене публічними висловлюваннями батька Ансу Фаті Бори – раніше він заявляв, що злий на Барселону і вважає, що Ансу краще покинути клуб, оскільки футболіст заслуговує на більше ігрового часу.
Повідомляється, що агента Фаті Жорже Мендеша попросили шукати пропозиції щодо гравця з компенсацією не менше 40 мільйонів євро.
У поточному сезоні Фаті провів 26 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 4 голи та 3 результативні передачі.