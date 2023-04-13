Іспанія

Агент гравця Мендеш шукає пропозиції на суму щонайменше 40 мільйонів євро.

Ансу Фаті близький до відходу з Барселони, повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво Барселони незадоволене публічними висловлюваннями батька Ансу Фаті Бори – раніше він заявляв, що злий на Барселону і вважає, що Ансу краще покинути клуб, оскільки футболіст заслуговує на більше ігрового часу.

Повідомляється, що агента Фаті Жорже Мендеша попросили шукати пропозиції щодо гравця з компенсацією не менше 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні Фаті провів 26 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 4 голи та 3 результативні передачі.