Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 28-го туру Прімери, який пройде 10 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 29-го туру Прімери зійдуться Кадіс та Реал. Протистояння повинно бути доволі результативним.

КАДІС — РЕАЛ

СУБОТА, 15 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО НУЕВО МІРАНДІЛЬЯ, КАДІС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.



Реал продовжує крокувати сіткою у Лізі чемпіонів. В першому матчі вдалося переграти Челсі. Контекст дуже важливий, бо від виступів у єврокубках залежить мотивація Мадрида на той чи інший матч Ла Ліги. Зараз саме цей випадок.

Вже анонсовано, що Вінісіус та Тоні Кроос отримають перерву у суботу. Під питанням й інші гравці.

Травмованих, на щастя, практично немає, тому можна сміливо проводити ротацію. Не виключено, що матч також пропустить Карім Бензема, якому Карло Анчелотті може дати відпочинок перед виїздом до столиці Англії.

А щодо Кадіса все просто — потрібно набирати очки та сподіватися на втрати пунктів їхніми конкурентами. Поки що певна перевага є і ситуація нормальна, проте в любий момент все може змінитися.

Вдома Кадіс не дуже вдало грає проти мадридців, втім регулярно створює проблеми і якщо й програє, то частенько з мінімальними рахунками. Минулого чемпіонату взагалі були 1:1 з незабитим вихованцем мадридців Негредо пенальті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кадіс: Хіль — Парра, Мере, Ернандес, Еспіно — Алькарас, Еметеріо — Бонгонда, Рамос, Собріно — Гвардіола

Жирона: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Модріч, Чуамені, Кроос — Вальверде, Бензема, Родріго

Не зіграють: Карселен, Гаррідо, Діарра, Ескаланте, Кала, Ледесма, Окампа, Сальдуа — Вінісіус, Кроос, Менді

Під питанням: .. —

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