Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 22:00.

Мадридський Реал у гостьовому матчі проти Кадіса в рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги здобув важку перемогу.

Команда Карло Анчелотті не залишала особливих шансів своїм суперникам упродовж усього матчу, проте доволі довго не могла використати наявну перевагу.

Лише під завісу другого тайму "галактікос" забили свій перший м’ячі у цій зустрічі зусиллями Начо, після чого майже миттєво відзначився Марко Асенсіо й гру було фактично закрито в плані визначення результату.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кадіс — Реал в іспанській Ла Лізі:

Кадіс — Реал 0:2

Голи: Начо, 72, Асенсіо, 76

Кадіс: Хіль — Парра (Мере, 55), Ернандес, Фалі, Еспіно — Бонгонда, Сан Еметеріо, Алькарас, Собріно (Алекс, 70) — Гвардіола (Рохер, 70), Рамос (Негредо, 78).

Реал: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Васкес (Камавінга, 67) — Себальйос, Чуамені, Вальверде (Модрич, 80), Родріго (Азар, 80), Асенсіо — Бензема.

Попередження: Алькарас.