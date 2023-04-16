Іспанія

Українець провів на полі увесь матч.

У рамках 29 туру іспанської Ла Ліги Жирона на власному полі впевнено переграла Ельче із рахунком 2:0.

Українець Віктор Циганков провів на полі весь матч, щоправда голами та асистами не відзначився.

Але це не завадило йому бути ефективним на полі та отримати солідні оцінки від статистичних порталів.

Портал WhoScored оцінив дії українського вінгера у 7,2, що є однією з найвищих оцінок.

Портал SofaScore оцінив дії Віктора Циганкова у 6,9.

Оцінки Віктора Циганкова за матч проти Ельче: