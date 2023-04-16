Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 16 квітня 2023 року, 15:00.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі здобула впевнену перемогу над Ельче, який займає останній рядок у турнірній таблиці.

Господарі поля, у стартовому складі яких вийшов український вінгер Віктор Циганков, який відіграв усі 90 хвилин, відправили у ворота одного з головних аутсайдерів турніру два "сухі" м'ячі. Цього виявилося достатньо для перемоги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Ельче в 29 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Жирона - Ельче 2:0

Голи: Кастельянос, 45, Ромеу, 71

Жирона: Гассаніга, Буено, Хуанпе, Каррера (Гутьєррес, 58) — Ромеу, Циганков, Мартен (Коуто, 77), Гарсія, Вілья (Валері, 58) — Кастельянос (Стуані, 77).

Ельче: Вернер — Клерк, Бігас, Маскарель, Паласіос (Лірола, 46) — Гуті (Кольядо, 46), Гумбау, Дональд, Тете (Меркау, 78) — Мілья (Понсе, 78), Боє (Нтека, 78).

Попередження: Буено, Ромеу, Кастельянос, Мілья, Боє.

Вилучення: Понсе.