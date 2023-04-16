Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Президент Барселони Жоан Лапорта пояснив ситуацію зі "справою Негрейри".

"У них нічого немає, тому що нічого і немає. Те, що зараз відбувається, – перебільшення ситуації, коли один із людей, пов'язаних із цими компаніями, які надавали Барселоні послуги, був колишнім арбітром і колишнім віцепрезидентом технічного комітету суддів.

Негрейра не мав можливості впливати на результати будь-якого матчу, бо не призначав суддів. Ми все пояснимо", – сказав Лапорта у коментарі Marca.

Нагадаємо, що Негрейра отримав від Барселони 7,3 мільйонів євро з 2001 по 2018 рік.