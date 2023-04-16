Іспанія

Команда Дієго Сімеоне видала яскравий поєдинок проти аутсайдера.

У рамках 29 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко вдома змагався із Альмерією.

Усі голи були забиті у першому таймі. Атлетіко вийшов уперед на 5 хвилині зусиллями Антуана Грізманна, але гості змогли відповісти — автогол на рахунку Хіменеса. На 43 Грізманн знову забив, і на цей раз його м'яч виявився переможним.

Атлетіко після 29 турів займає третю сходинку, відтаючи від сусідів по місту Реала на два залікові бали (60 — 62). Альмерія на 17 місці.

Атлетіко - Альмерія 2:1

Голи: Грізманн, 5, 43 — Хіменес (АГ), 37

Атлетіко: Облак – Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско – Льоренте (Сауль, 90+5), Коке, де Пауль (Барріос, 78) – Корреа (Мората, 64), Грізманн

Альмерія: Мартінес — Мендес (Пучмаль, 58), Каїкі (Ембарба, 84), Родріго Елі, Бабич, Сентельєс — Мелеро (Рамазані, 67), Робертоне (Портільйо, 67), Саму Кошта — Баптістао (де ла Хос, 67)

Попередження: Льоренте, Барріос, Бабіч, Елі, Рамазані.