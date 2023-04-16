Іспанія

Кіпер отримав травму на тренуванні у березні.

На початку лютого іспанська Сельта підписала легенду Валенсії та Фламенго воротаря Дієго Алвеса.

37-річний кіпер на правах вільного агента підписав із Сельтою контракт до літа 2023 року, але до кінця його не відпрацював.

Клубна прес-служба повідомила, що сторони досягли угоди про розірвання контракту. Відомо, що Алвес у березні отримав травму, через яку був поза заявкою останні два тижні.

Відзначимо також, що футболіст так і не провів жодного матчу за іспанський клуб після повернення у країну.

Нагадаємо, що найкращі роки кар'єри бразильця пройшли у Валенсії. На його рахунку з 2011 по 2017 роки 176 матчів.