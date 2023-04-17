Іспанія

Довкола півзахисника будуватиметься майбутнє команди.

Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені на початку поточного сезону переїхав до столиці Іспанії із сонячного узбережжя Франції, де виступав у складі Монако.

За цей трансфер "бланкос" заплатили 80 млн євро, але в подальшому використовували 23-річного новачка стартовому складі на матчі іспанської Ла Лігі лише 18 разів.

Це в свою чергу спричинило появу сумнівів у іспанській пресі стосовно того, що Чуамені готовий стати стрижневим футболістом центральної ланки.

Однак місцевим журналістам у підсумку вдалось здобути нову інформацію з цього приводу й у підсумку керівництво "галактікос" вважатиме за потрібне відхилити будь-яку пропозицію стосовно Чуамені, якою б значною вона не була.

У цьому сезоні загалом в усіх турнірах Орельєн провів 37 матчів, зробивши чотири гольові передачі.