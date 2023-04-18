Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 17 квітня 2023 року, 22:00.
Сельта — Мальорка, getty images
18 квітня 2023, 12:56
У рамках 29 туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала на своєму полі Мальорку.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Амата Ндіає на 21-й хвилині, який приніс гостям мінімальну перемогу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сельта — Мальорка в 29 турі іcпанської Ла Ліги-2022/23:
Сельта Віго — Мальорка 0:1
Гол: Ндіає, 21
Вилучення: Мальо, 90+3 (Сельта)