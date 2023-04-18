Іспанія

Мадридський клуб хоче взяти участь у процесі.

Антикорупційна прокуратура повідомила, що Реал може брати участь у "справі Негрейри", повідомляє El Chiringuito TV.

Мадридський клуб вважає себе постраждалим у справі про платежі Барселони Хосе Негрейрі. Реал попросив прокуратуру надати можливість брати участь у розгляді як обвинувач.

Це дозволить отримувати всю інформацію про перебіг процесу, а також вимагати штрафу або ув'язнення для винних.

Зазначимо, що Барселона не хотіла, щоб Реал міг брати участь у судовому розслідуванні.

Нагадаємо, 19 квітня відбудуться позачергові збори ради директорів Ла Ліги. Керівництво ліги отримає пояснення щодо платежів віце-президенту Технічного суддівського комітету, які Барселона проводила протягом тривалого періоду.