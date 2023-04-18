У клубі незадоволені реакціями бразильця.
РАФІНЬЯ, GETTY IMAGES
18 квітня 2023, 15:24
Рафінья Діас дуже емоційно реагує на свої заміни в ході матчів.
Як повідомляє журналіст Фернандо Поло, представників клубу починає дратувати така поведінку бразильця.
В одному з таких випадків бразильському футболістові довелося вибачатися, проте така реакція продовжується знову.
Нагадаємо, що Рафінья перейшов до Барселони влітку з Лідса за 58 мільйонів євро.
У 41 матчі він відзначився дев'ять разів і віддав стільки ж результативних передач. По ходу сезону Хаві міняв бразильця у 14 зустрічах.