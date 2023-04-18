Іспанія

У клубі незадоволені реакціями бразильця.

Рафінья Діас дуже емоційно реагує на свої заміни в ході матчів.

Як повідомляє журналіст Фернандо Поло, представників клубу починає дратувати така поведінку бразильця.

В одному з таких випадків бразильському футболістові довелося вибачатися, проте така реакція продовжується знову.

Нагадаємо, що Рафінья перейшов до Барселони влітку з Лідса за 58 мільйонів євро.

У 41 матчі він відзначився дев'ять разів і віддав стільки ж результативних передач. По ходу сезону Хаві міняв бразильця у 14 зустрічах.