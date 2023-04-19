Іспанія

Легенда Бетіса вирішила залишити професійний футбол.

Хоакін Санчес оголосив про завершення кар'єри гравця після цього сезону — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст є одним з найбільш вікових у топових чемпіонатах, зараз йому 41 рік. Свій шлях у футболі він розпочав у Бетісі у другій половині 90-их років. Іспанець є справжньою легендою клубу. За першої каденції він забив 35 голів та віддав 14 асистів.

Далі вдалося пограти у складах Валенсії, Малаги, Фіорентини, а потім було повернення у севільський колектив. Не дивлячись на вік він достатньо багато забивав та допоміг свому клубу виграти Кубок минулого року. У тому фіналі йому вдалося провести на поле не так багато часу. Втім, Хоакін впевнено реалізував один з післяматчевих одинадцятиметрових.

Також в нього на рахунку 51 матч за національну збірну та чотири голи. Що цікаво, форвард міг кілька разів перетнутися з Україною, проте неодмінно пропускав ці матчі через травми або рішенням тренера.

Бажаємо іспанцю удачі у подальшому!

Бетіс вже встиг красиво подякувати своїй легенді.