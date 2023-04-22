Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 30-го туру Прімери, який пройде 22 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 30-го туру Прімери зійдуться Реал та Сельта. Протистояння повинно бути доволі результативним.

РЕАЛ — СЕЛЬТА

СУБОТА, 22 КВІТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ЛАОС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Реал дещо підправив своє становище у чемпіонаті, поступово закріплюючи за собою другу сходинку. Зараз ця ціль у першості повинна бути пріоритетною для клубу, бо Атлетіко у формі та хоче обійти ворожу команду Анчелотті.

Сельта зараз знаходиться у чудовій формі і йде за єврокубковим графіком. Якби не втрати очок у першій половині сезону можна було б позмагатися за потрапляння до Ліги Європи чи Ліги конференцій.

Галісійський колектив точно створить певні проблеми столичному колективу, проте статистика говорить не на їхню користь.

Вони не перемагають Реал на Сантьяго Барнабеу із середини нульових, а загалом господарі легендарного стадіону виграли кожен попередній матч з того безславного для суперника проміжку часу із загальним рахунком 34:6. Подивимося, як проявить себе симпатична команда цього разу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Камавінга — Чуамені, Модрич, Себальйос — Вальверде, Вінісіус, Бензема

Сельта: Вільяр — Мальйо, Айду, Нуньєс, Галан — Белтран, Соларі, Серві — Родрігес, Пасієнсія, Аспас

Не зіграють: Алаба, Менді — Марчесін, Мінгеса

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