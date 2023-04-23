Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 30-го туру Прімери, який пройде 23 квітня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамах 30-го туру Прімери зійдуться Барселона та Атлетіко. Протистояння повинно бути доволі результативним.

БАРСЕЛОНА — АТЛЕТІКО

НЕДІЛЯ, 23 КВІТНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона та Атлетіко зіграють у центральному двобої туру. Важко виокремити фаворита в парі.

Каталонці наразі мають серйозні проблеми із голами, наприклад, в попередніх турах сталися нульові нічиї з середняками Жироною та Хетафе. Звісно, гандикап у чемпіонаті дозволяє допускати подібні локальні невдачі, але варто щось робити з цим.

Атлетіко ж навпаки набрав солідну ходу. В порівнянні до першого кола мадридці грають набагато динамічніше й знайшли баланс в окремих лініях, що також дуже цінно. Поразка до цього була аж на завершення січня, коли поступилися Реалу у Кубку, а загалом якщо брати до уваги лише Прімеру колектив Сімеоне саме в середині першого місяця року. Далі відбулася серія з 13 матчів без поразок.

Словом, Атлетіко одна із найкращих команд Європи за кількістю набраних очок цього календарного року. Чи вдасться Барселоні зупинити команду зі столиці Іспанії?

Враховуючи фактор свого поля — можливо. "Матрацники" не перемагають "блаугранас" на виїзді із 2006 року, коли дублем відмітився юний Торрес. Окрім того, були лише декілька нічиїх та безліч поразок. Загальний рахунок цих зустрічей — 58:13.

Подивимося, хто візьме гору в неділю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Гарсія, Араухо, Бальде — Бускетс, де Йонг, Кесс'є — Гаві, Рафінья, Левандовські

Атлетіко: Облак — Хіменес, Ермосо, Вітсель, Моліна — Карраско, Коке, Сауль, де Пауль, Корреа — Грізманн

Не зіграють: Крістенсен — Депай, Рейнілду

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