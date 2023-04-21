Іспанія

Футболіст висловився щодо останніх чуток щодо трансферу.

Барселона продовжує роботу над офіційною пропозицією щодо контракту для нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.

Чутки про його повернення ходять не перший день, але вони мають своє підгрунтя. Перша пропозиція Барселони у Ла Ліги щодо повернення Мессі була відхилена. Наразі готується друга.

Захисник Барселони Хорді Альба прокоментував можливий камбек аргентинської зірки світового футболу у Каталонію.

"В принципі, це рішення Лео. Ми не обговорювали цю тему, чесно кажучи. Але бачити Мессі не у формі Барселони для мене завжди було дивно.

Якщо він захоче повернутись і клуб захоче його бачити знову, то це буде ідеально для мене. Мессі був гравцем, якого я найкраще розумів на полі", — сказав Альба.

Раніше Хав'єр Тебас поділився своїми думками щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до Ла Ліги.