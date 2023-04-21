Футболіст висловився щодо останніх чуток щодо трансферу.
Альба та Мессі, Getty Images
21 квітня 2023, 16:58
Барселона продовжує роботу над офіційною пропозицією щодо контракту для нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.
Чутки про його повернення ходять не перший день, але вони мають своє підгрунтя. Перша пропозиція Барселони у Ла Ліги щодо повернення Мессі була відхилена. Наразі готується друга.
Захисник Барселони Хорді Альба прокоментував можливий камбек аргентинської зірки світового футболу у Каталонію.
"В принципі, це рішення Лео. Ми не обговорювали цю тему, чесно кажучи. Але бачити Мессі не у формі Барселони для мене завжди було дивно.
Якщо він захоче повернутись і клуб захоче його бачити знову, то це буде ідеально для мене. Мессі був гравцем, якого я найкраще розумів на полі", — сказав Альба.
Раніше Хав'єр Тебас поділився своїми думками щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до Ла Ліги.