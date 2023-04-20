Іспанія

Хав'єр Тебас поділився своїми думками щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до Ла Ліги.

Глава іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував можливе повернення нападника ПСЖ Ліонеля Мессі до Барселони.

"Я фанат Мессі і думаю, що він найкращий гравець у світі, але ми не збираємося змінювати жодних правил, щоб Ліонель повернувся.

Я вважаю, що Барселона може зробити так, щоб Мессі повернувся. З того, що я читав, він також хотів би цього.

На сьогоднішній момент він не може цього зробити, але Барселона має можливість зробити це. Буде складно, але вони можуть це зробити", — наводить слова Тебаса Marca.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує першу пропозицію для Мессі.