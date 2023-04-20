Хав'єр Тебас поділився своїми думками щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до Ла Ліги.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, ФК ПСЖ
20 квітня 2023, 15:10
Глава іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував можливе повернення нападника ПСЖ Ліонеля Мессі до Барселони.
"Я фанат Мессі і думаю, що він найкращий гравець у світі, але ми не збираємося змінювати жодних правил, щоб Ліонель повернувся.
Я вважаю, що Барселона може зробити так, щоб Мессі повернувся. З того, що я читав, він також хотів би цього.
На сьогоднішній момент він не може цього зробити, але Барселона має можливість зробити це. Буде складно, але вони можуть це зробити", — наводить слова Тебаса Marca.
Раніше повідомлялося, що Барселона готує першу пропозицію для Мессі.