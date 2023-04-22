Іспанія

Бельгійський вінгер може залишити Атлетіко наступного літа.

Атакуючий півзахисник мадридського Атлетіко Яннік-Феррейра Карраско, контракт якого спливає влітку 2024 року, може влітку перейти до каталонської Барселони.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "синьо-гранатові" наприкінці сезону мають опцію викупу 29-річного бельгійця за 20 мільйонів євро.

Головний тренер Барселони Хаві також відгукується про вінгера Атлетико у позитивному ключі: "Карраско — чудовий гравець. Він багато працює, тому що іноді йому доводиться покривати весь лівий фланг. Він працьовитий, активний і командний гравець".

В поточному сезоні Яннік-Феррейра Карраско провів 36 поєдинків, в яких він забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.